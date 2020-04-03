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Maske takmaya zorlamayan Beyaz Saray'dan 'şal' tavsiyesi!

Koronavirüsü ile Mücadele Görev Gücü tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, vatandaşları maske takmaya zorlamadıklarını belirterek şal kullanabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Trump, ayrıca yaptırdığı ikinci test sonucunu da açıklayarak sonuçların 'negatif' olduğunu belirtti.

03 Nisan 2020 Cuma 10:25
Maske takmaya zorlamayan Beyaz Saray'dan 'şal' tavsiyesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü tarafından günlük olarak düzenlediği basın toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 virüsü ile mücadele çalışmalarında çok kritik bir dönemde olduklarını söyleyen Başkan Trump, "Önümüzdeki 4 hafta yayımladığımız önlemlere uyulması çok önemli. Kaderimiz kendi ellerimizde." diye konuştu. Özellikle koronavirüsüne karşı dirençleri olmayan yaşlıların kaldığı huzurevlerine yönelik de yeni tedbirler alındığını belirten Trump; "Şu ana, bakım evleri tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm personelin buralara girişini askıya aldı. Ayrıca, bugün tüm bakımevlerinde, virüsün yayılmasının önlenmesi için bir grup kişiye hep aynı çalışanın bakmasını tavsiye ettik. Ayrıca, sağlıklı ve hasta kişilerin de alanlarının ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, federal hükumetin virüsle mücadelede elinden geleni profesyonel bir biçimde yaptığını savunarak, "Şu anda New York'un sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Virüsten çok etkilenmeyen bir yerdeyseniz ve sağlık çalışanıysanız, New York Valiliği'nin sitesini ziyaret ederek kayıt olun. Size gerçekten ihtiyacımız var. Aynı şekilde Louisiana ve Michigan'ın da ihtiyacı var." diyerek bir çağrıda bulundu.

ABD vatandaşlarının koronavirüsüne karşı korunmak için maske takıp takmamasına yönelik alınacak önlemleri kısa bir süre sonra açıklayacaklarını kaydeden Trump, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler." diye konuştu.

Daha önce kendisine uygulanan koronavirüsü testinin ikinci kez uygulandığını ve sonucun "negatif" çıktığını belirten Trump, "Benden örnek almaları 1 dakika sürdü. Sonuç ise 15 dakikada çıktı. Sonra işime devam ettim. Bu, yaptırdığım ikinci test. Sırf yeni testlerin ne kadar hızlı olduğunu görmek için yaptırdım. Bu testin, öncekilerden daha iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Diğer taraftan; ABD Başkan Yardımcısı ve Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün lideri Mike Pence de sigortasız kişilerin hastane masrafına ilişkin bir açıklama yaparak şu andaki önceliklerinin, insanların hastane masrafından korkmaması olduğunu belirtti ve konuşmasında "Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hastanelerin sigortasız kişilere verdiği hizmetin Beyaz Saray tarafından karşılanmasını içeren bir teklif üzerine çalışıyor. Başkan, nihai kararını yarın verecek. Amerikan halkının, Kovid-19 testi ya da tedavi masrafından korkmasını istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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ABDDonald TrumpKoronavirüsTest SonucuMaskeşal
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