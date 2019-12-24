Matbaa işçilerinin isyan notuna karşılık Tesco'dan geri hamle

6 yaşındaki bir çocuğun Tesco mağazasından aldığı Noel kartında, kartın basıldığı matbaanın işçileri tarafından yazılan zorla çalıştırıldıklarına dair not şirketi harekete geçirdi. Tesco, matbaadaki bütün basımlarını durdurduğunu açıkladı.

Noel kartı üzerinde yazan “Biz yabancı mahkumlarız. Zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları organizasyonu haberdar ederek bize yardım edin.” notundan sonra harekete geçen Tesco şirket yetkilileri çocuğun ailesinin kendilerine ulaşması ve söz konusu yazıyı okuduktan sonra ihbarı değerlendirdiklerini ve Çinli Zhejiang Yunguang Printi adlı matbaa şirketiyle görüşerek üretimi durdurduklarını açıkladı.

Diğer taraftan Çinli şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “Suçlamalar asılsız. Yabancı medya bizimle iletişim geçtikten sonra iddialarla ilgili haberimiz oldu. Böyle bir şey yapmadık.“ ifadeleri yer alırken Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu olayla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.