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Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

Hristiyanların kutsal bayramı olan Paskalya bayramı için koronavirüs salgını olmasına rağmen Meksika’nın Chiapas eyaletinde binlece kişi düzenlenen ayininde bir araya geldiler.

12 Nisan 2020 Pazar 15:46
Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele içerisinde olan Meksika’da Hristiyanların en eski ve en önemli bayramşarından biri olan Paskalya bayramı için bir ayin düzenlendi. Meksika federal hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra yerel yönetimlerinde düzenlenlenmesi planlanan bu ayinlerle ilgili uyarılarda bulunmalarına rağmen insanlar bir araya gelerek kiliselerde ve sokaklarda ayin düzenledi.

Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

Chiapas eyaletine bağlı Venustiano Carranza bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Paskalya Bayramına rahiplerin katılmadığı öğrenilirken; Bochil, Simojovel ve San Juan Chamula ilçelerinde düzenlenen Paskalya ayinlere rahiplerin katılım gösterdiği bildirildi.

Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

San Juan Cancuc bölgesinde ise belediye yetkilileri şehirde yapılan ayini hükümetin talebine rağmen iptal etmeyerek yapılmasına izin vermişti.

Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMeksşkaPakalya BayramıAyin
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