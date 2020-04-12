Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele içerisinde olan Meksika’da Hristiyanların en eski ve en önemli bayramşarından biri olan Paskalya bayramı için bir ayin düzenlendi. Meksika federal hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra yerel yönetimlerinde düzenlenlenmesi planlanan bu ayinlerle ilgili uyarılarda bulunmalarına rağmen insanlar bir araya gelerek kiliselerde ve sokaklarda ayin düzenledi.

Chiapas eyaletine bağlı Venustiano Carranza bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Paskalya Bayramına rahiplerin katılmadığı öğrenilirken; Bochil, Simojovel ve San Juan Chamula ilçelerinde düzenlenen Paskalya ayinlere rahiplerin katılım gösterdiği bildirildi.

San Juan Cancuc bölgesinde ise belediye yetkilileri şehirde yapılan ayini hükümetin talebine rağmen iptal etmeyerek yapılmasına izin vermişti.