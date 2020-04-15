İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96282
ALTIN
377.895
DOLAR
6.8521
STERLİN
8.5735
EURO
7.4908

Menenjit salgını Batı Afrika ülkelerini vurdu! 37 kişi yaşamını yitirdi

Tüm dünya koronavirüsü ile mücadele içerisindeyken Batı Afrika ülkelerinde menenjit salgını can almaya başladı. Son verilere göre salgından 37 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:06
Menenjit salgını Batı Afrika ülkelerini vurdu! 37 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ölüm ve vakaların önüne geçilemezken Batu Afrika ülkelerinde Menenjit hastalığı ile mücadele ediyor. Gelen son bilgilere göre ise menenjit vakası bölgelerde 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Özellikle Gana'nın Upper West bölgesinde etkili olan menenjit salgını hakkında açıklama yapan yetkililer, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve son verilere göre de 37 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin tedavi için geç kaldıklarını ve hastaneye son anda geldiklerini söyleyen yetkililer, salgının kontrol altına alınması için bir çalışma başlatıkklarını açıkladılar. Yetkililer ayrıca bölge halkına bir uyarıda bulunarak özellikle boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini kaydettiler. Uzmanlar menenjitin beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına aldığını söyleyerek hastalığın hava yoluyla bulaşabildiğine de dikkat çektiler.

Anahtar Kelimeler:
GanaSalgınBatı AfrikaMenenjit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid 19'un önüne geçilemiyor! Vaka sayısı 2 milyon'un üzerinde
Kovid 19'un önüne geçilemiyor! Vaka sayısı 2 milyon'un üzerinde
Korona'ya karşı test edilen sıtma ilacı denekleri öldürdü!
Korona'ya karşı test edilen sıtma ilacı denekleri öldürdü!
ABD koronavirüsünün yanı sıra kasırgayla sarsıldı; 32 ölü!
ABD koronavirüsünün yanı sıra kasırgayla sarsıldı; 32 ölü!
Salgınla mücadelede IMF'den 25 üye ülkeye acil borç yardımı!
Salgınla mücadelede IMF'den 25 üye ülkeye acil borç yardımı!
Nükleer patlamanın yaşandığı Çernobil nerede? Bölgedeki yangının tehlikesi ne boyutta?
Nükleer patlamanın yaşandığı Çernobil nerede? Bölgedeki yangının tehlikesi ne boyutta?
Greenpeace uyardı! Çernobil bölgesinde radyasyon tehlikesi oluşabilir
Greenpeace uyardı! Çernobil bölgesinde radyasyon tehlikesi oluşabilir

Popüler Haberler

Dünya yörüngesi içine giren göktaşı dünyaya çarpacak mı? NASA meteor çarpması hakkında bilgi
Banka havalesi hesaba ne zaman geçer?
Baraj dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Baraj 2. sezonda yayınlanacak mı?
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ev onarımı ve kira yardımı şartları nelerdir?
Sosyal Yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Adıma 1000 TL yardım çıktı mı?
HGS cezası nereye nasıl ödenir? İnternet üzerinden HGS ceza ödeme işlemleri ve cezaya iiraz etme bilgileri
Yumurta üzerindeki rakamların anlamı nedir? Organik yumurta hangi rakamla başlar, nasıl anlaşılır?
Evde tavada lahmacun nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay lahmacun tarifi
Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi nerede çekildi? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları kimlerdir?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? E devlet seyahat izni nasıl alabilirim?
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusundan kimlere hangi şartlarda para yardımı yapılır?
Survivor 2020 birleşme partisi takımlar değişecek mi? Kim hangi takıma geçecek?
Temel ihtiyaç kredisi neden 3 Bin TL yattı? Temel ihtiyaç kredisi nasıl kullanılır? Neden 10 Bin TL yatmadı?
Bim, A101, Carrefour, Migros, Şok Marketleri saat kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
Çernobil dizisi konusu ne, kaç bölüm sürüyor? Chernobyl dizisi 2. Sezon yayınlanacak mı?
TRT Yetenek Sende yarışması formatı ne? Yetenek Sende yarışması ne zaman başlıyor?
Müge Anlı canlı yayın neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Adalet Bakanlığı 2020 icra katibi alımı başvuru şartları ve personel alımı ilan tarihi
İŞKUR İş kaybı tazminatı ne kadardır? İş kaybı tazminatı kimlere verilir?
Kripto para nedir? Kripto paralar nasıl üretilir? Üretim için gerekli ekipmanlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.