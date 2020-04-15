Menenjit salgını Batı Afrika ülkelerini vurdu! 37 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ölüm ve vakaların önüne geçilemezken Batu Afrika ülkelerinde Menenjit hastalığı ile mücadele ediyor. Gelen son bilgilere göre ise menenjit vakası bölgelerde 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Özellikle'nın Upper West bölgesinde etkili olan menenjit salgını hakkında açıklama yapan yetkililer, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve son verilere göre de 37 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin tedavi için geç kaldıklarını ve hastaneye son anda geldiklerini söyleyen yetkililer, salgının kontrol altına alınması için bir çalışma başlatıkklarını açıkladılar. Yetkililer ayrıca bölge halkına bir uyarıda bulunarak özellikle boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini kaydettiler. Uzmanlar menenjitin beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına aldığını söyleyerek hastalığın hava yoluyla bulaşabildiğine de dikkat çektiler.