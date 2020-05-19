Mentollü sigara, Avrupa ülkelerinde yasak kapsamına alınıyor

Sigara piyasasının yaklaşık yüzde 3'lük bir satış payı bulunan mentollü sigaralar bilindiği üzere bu yılın başından itibaren Türkiye'de de yasaklanmıştı. Sağlık açısından zararlı olduğu ve tütün kokusunu engelleyerek sigarayı çekici hale getirdiği gerekçe gösterilen mentollü sigaralar yarından itibaren Avrupa ülkelerinde de yasaklanacak.

Tüketmeyi teşvik ettiği gerekçe gösterilerek 2014 yılında kul edildikten sonra 2016 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Tütün Yönetmeliğine göre, Avrupa ülkelerinde mentollü tütün ürünlerine 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasak getirildiği bildirildi.

Mentollü sigaraların satış ve kullanım yasağını engellemek için Avrupa Adalet Divanı'na başvuran davalılara, sigara içme oranını düşürmeye ve tütün ürünleri nedeniyle yaşanan erken ölüm vakalarını azaltmaya yönelik adım atılarak mentollü sigaraların yasaklandığının vurgulandığı mahkeme kararında,"hoş bir aromaya" sahip mentollü sigara gibi ürünlerin özellikle yeni başlayanlar için sigarayı daha çekici hale getirdiğine dikkat çekildi.

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin (DKFZ) Kanser Önleme Birimi'nde görevli Katrin Schaller ise söz konusu karar ile ilgili yaptığı açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya genelinde 8 milyon insanın her yıl sigara tüketimi nedeniyle erken yaşta hayatını kaybettiğini tahmin ettiğini hatırlattı. Schaller, sağlık politikası açısından yasağın memnuniyetle karşılanması gerektiğini söyldi.