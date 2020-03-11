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Merkel'den ürkütücü tespit! "Almanya'da korona-virüs 50-60 milyon kişiye bulaşabilir"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den dünyayı korkutan açıklama geldi, Almanya'nın yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceğini söyledi.

11 Mart 2020 Çarşamba 00:20
Merkel'den ürkütücü tespit! "Almanya'da korona-virüs 50-60 milyon kişiye bulaşabilir"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceğini söyledi.

Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılanlara dayandırılan haberlerde Merkel, Almanya'nın koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşabilir." dedi.

Merkel, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) birçok karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin kararı hatırlatan Alman Başbakanı, "Boş tribünlerin önünde oynanan karşılaşmalar bu ülkenin başına gelebilecek en kötü şey değildir." ifadesini kullandı.

Robert-Koch Enstitüsünün verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 1296 kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 11.03.2020 00:25
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsMerkel
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