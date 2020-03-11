Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgını Belçika'da da büyük önlemler alınmasına neden olrken bugün bir metro seferinde iğrenç bir olay yaşandı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerin alındığı ülkede yüzüne maske takan bir adamın metroda yaptıkları olay oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroya binen yüzü maskeli bir adam, yüzündeki maskeyiönce aşağı indirdi ve elini ağzına götürdü. Tükürüğü ile ıslattığı parmaklarını metrodaki tutunma borusuna süren adamın o halleri ise bir yolcu tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının hemen ardından ise herkes yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Söz konusu görüntüleri incelemeye alna ekipler adamı gözaltına alırken, Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.