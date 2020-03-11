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Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı

Belçika'da virüs salgınından korunmak amaçlı yüzünde maske olan bir adam metroda elini ağzına götürdükten sonra tükürüğünü tutunma borusuna sürdü. Büyük tepki toplayan görüntüler sonrası şüpheli gözaltına alındı.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:32
Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgını Belçika'da da büyük önlemler alınmasına neden olrken bugün bir metro seferinde iğrenç bir olay yaşandı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerin alındığı ülkede yüzüne maske takan bir adamın metroda yaptıkları olay oldu.

Metroda iğrenç anlar!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroya binen yüzü maskeli bir adam, yüzündeki maskeyiönce aşağı indirdi ve elini ağzına götürdü. Tükürüğü ile ıslattığı parmaklarını metrodaki tutunma borusuna süren adamın o halleri ise bir yolcu tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının hemen ardından ise herkes yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Söz konusu görüntüleri incelemeye alna ekipler adamı gözaltına alırken, Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
GözaltıBelçikaKoronavirüsüMetro
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