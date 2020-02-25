betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114593
ALTIN
326.204
DOLAR
6.1382
STERLİN
7.9775
EURO
6.6534

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yaşamını yitirdi

Mısır eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yaşamını yitirdi. Devrik lider Mübarek 92 yaşındaydı. Hüsnü Mübarek kimdir?

25 Şubat 2020 Salı 14:28
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yaşamını yitirdi

1981 yılında Mısır'da ikt,darın başına geçen ve 2011 yılına kadar ülkeyi yöneten eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti.

92 yaşında hayata gözlerini yuman Mısır'ın devrik lideri 2011 yılında Arap Baharı adı verilen gösteriler sonrasında hükümetten düşürülerek görevineson verilmişti.

4 Mayıs 1928'de dünyaya gelen ve 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı olan Hüsnü Mübarek kimdir?


Muhammed Hüsnü Said Mübarek mısırlı asker ve devlet adamı olup 4 Mayıs 1928'de dünyaya gelmiştir. 1981-2011 yılları arasında Mısır cumhurbaşkanı. 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra, önce 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretti, ertesi gün de görevinden istifa etmiştir.

Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'ni (1949) ve Bilbays'taki Havacılık Akademisi'ni bitirdi (1950). Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda öğrenim gören Mübarek, Mısır Hava Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1966-69 arasında Hava Akademisi komutanlığını yürütmüş ve 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirilmiştir. 

Nisan 1975'te devlet başkanı yardımcılığına atanan Hüsnü Mübarek, Fas, Cezayir ve Moritanya arasında Batı Sahra'nın (İspanyol Sahrası) geleceğiyle ilgili anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmıştır.

6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesinden hemen sonra devlet başkanı olan Mübarek, 1982'de Lübnan'ı işgal eden İsrail'le yakınlaşma politikasından uzaklaşmış ve 1987'de altı yıllık ikinci bir dönem için, oyların yüzde 97'sini alarak devlet başkanlığına yeniden seçilmiştir. 

1990-91'deki Körfez Bunalımı ve onu izleyen Körfez Savaşı sırasında Arap ülkeleri, İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında başlıca aracı işlevini üstlenen Mübarek, Suudi Arabistan'ın, uluslararası kuvvetlerin desteğine başvuru kararının desteklenmesinde öteki Arap ülkelerine öncülük etmiştir.

26 Haziran 1995'te, Afrika Birliği Örgütü Zirvesi için gerçekleştirdiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa seyahati sırasında kendisine suikast girişiminde bulunulmasıonın ardından yapılan araştırmalarda istihbarat raporlarına göre girişim, el-Kaide ile birlikte hareket eden ve Mısır'da faaliyet gösteren İslam Cemaati ile Mısır İslam Cihadı tarafından gerçekleştirilmiş ve Sudan hükûmeti ile ülkenin istihbarat servisleri tarafından desteklenmişti.

2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap dünyası protestolarının 25 Ocak 2011'de Mısır'da da başlaması üzerine 10 Şubat 2011'de yetkilerinin çoğunu yardımcısı Ömer Süleyman'a devreden Hüsnü Mübarek, 11 Şubat 2011'de ise görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etmiştir. İstifa ettikten kısa bir süre sonra tutuklana ve yargılanmasına başlanılan Mübarek hakkında bir süre sonra idam kararı çıköıştır.

2 Haziran 2012 günü yardımcısı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mübarek, oğulları ile yargılanan birkaç kişi ise beraat etmiştir. Kısa süre sonra Mübarek'in idam edilmesini isteyen göstericiler, Mübarek'in yargılandığı mahkeme önünde polisle çatışmışlardır. Yaşanan gelişmeler üzerine Mübarek depresyona girmiştir.

Mısır'ın en üst düzeydeki temyiz mahkemesi tarafından 2 Mart 2017'de hakkında beraat kararı verilen Hüsnü Mübarek 24 Mart 2017'de serbest bırakılmıştı.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek yaşamını yitirdi


 

Son Güncelleme: 25.02.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıDevrik LiderHüsnü MübarekHüsnü Mübarek KimdirMısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane oyuncu Jackie Chan hakkında bomba koronavirüs iddiası!
Efsane oyuncu Jackie Chan hakkında bomba koronavirüs iddiası!
İran Sağlık Bakan yardımcısında koronavirüsü tespit edildi
İran Sağlık Bakan yardımcısında koronavirüsü tespit edildi
Koronavirüsü son 24 saatte 71 can aldı! Ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi
Koronavirüsü son 24 saatte 71 can aldı! Ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi
Almanya'da saldırgan karnaval geçidine aracıyla daldı; 30 kişi yaralandı
Almanya'da saldırgan karnaval geçidine aracıyla daldı; 30 kişi yaralandı
İran alarmda! Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 12 oldu
İran alarmda! Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 12 oldu
İran'dan Türkiye'ye yapılacak uçak seferlerine koronavirüsü engeli
İran'dan Türkiye'ye yapılacak uçak seferlerine koronavirüsü engeli

Popüler Haberler

Kredi çekmek için istenen ve gerekli belgeler nelerdir?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Rüyada hamile olmak ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada zeytin görmek ne demektir? Rüyada zeytin görmenin anlamı ve tabiri
A101’de gelecek hafta sonu 29 Şubat – 7 Mart 2020 indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Rüyada ölmüş birini görmek ne demektir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne aşı ve çare bulundu mu, salgın bitecek mi?
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin anlamı ve tabiri
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
Netflix'ten yeni Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi
AK Parti 2020 torba yasa'da neler var? 2020 torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman çıkacak?
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
35'lik rakı fiyatları ne kadar oldu? Markalara göre güncel 35'lik rakı fiyatları
Rüyada ev yıkıldığını görmek ne demektir? Rüyada ev yıkıldığını görmenin anlamı ve tabiri
Benzin fiyatı hangi ilde ne kadar oldu? Benzin litre fiyatına 16 kuruş zam!
Rüyada zemzem görmek ne demektir? Rüyada zemzem içtiğini görmenin anlamı ve tabiri
Hekimoğlu Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Gültekin hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı - Burcunuza göre sizi hayatta bugün neler bekliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.