Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yaşamını yitirdi

1981 yılında Mısır'da ikt,darın başına geçen ve 2011 yılına kadar ülkeyi yöneten eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti.

92 yaşında hayata gözlerini yuman Mısır'ın devrik lideri 2011 yılında Arap Baharı adı verilen gösteriler sonrasında hükümetten düşürülerek görevineson verilmişti.

4 Mayıs 1928'de dünyaya gelen ve 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı olan Hüsnü Mübarek kimdir?



Muhammed Hüsnü Said Mübarek mısırlı asker ve devlet adamı olup 4 Mayıs 1928'de dünyaya gelmiştir. 1981-2011 yılları arasında Mısır cumhurbaşkanı. 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra, önce 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretti, ertesi gün de görevinden istifa etmiştir.

Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'ni (1949) ve Bilbays'taki Havacılık Akademisi'ni bitirdi (1950). Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda öğrenim gören Mübarek, Mısır Hava Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1966-69 arasında Hava Akademisi komutanlığını yürütmüş ve 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirilmiştir.

Nisan 1975'te devlet başkanı yardımcılığına atanan Hüsnü Mübarek, Fas, Cezayir ve Moritanya arasında Batı Sahra'nın (İspanyol Sahrası) geleceğiyle ilgili anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmıştır.

6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesinden hemen sonra devlet başkanı olan Mübarek, 1982'de Lübnan'ı işgal eden İsrail'le yakınlaşma politikasından uzaklaşmış ve 1987'de altı yıllık ikinci bir dönem için, oyların yüzde 97'sini alarak devlet başkanlığına yeniden seçilmiştir.

1990-91'deki Körfez Bunalımı ve onu izleyen Körfez Savaşı sırasında Arap ülkeleri, İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında başlıca aracı işlevini üstlenen Mübarek, Suudi Arabistan'ın, uluslararası kuvvetlerin desteğine başvuru kararının desteklenmesinde öteki Arap ülkelerine öncülük etmiştir.

26 Haziran 1995'te, Afrika Birliği Örgütü Zirvesi için gerçekleştirdiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa seyahati sırasında kendisine suikast girişiminde bulunulmasıonın ardından yapılan araştırmalarda istihbarat raporlarına göre girişim, el-Kaide ile birlikte hareket eden ve Mısır'da faaliyet gösteren İslam Cemaati ile Mısır İslam Cihadı tarafından gerçekleştirilmiş ve Sudan hükûmeti ile ülkenin istihbarat servisleri tarafından desteklenmişti.

2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap dünyası protestolarının 25 Ocak 2011'de Mısır'da da başlaması üzerine 10 Şubat 2011'de yetkilerinin çoğunu yardımcısı Ömer Süleyman'a devreden Hüsnü Mübarek, 11 Şubat 2011'de ise görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etmiştir. İstifa ettikten kısa bir süre sonra tutuklana ve yargılanmasına başlanılan Mübarek hakkında bir süre sonra idam kararı çıköıştır.

2 Haziran 2012 günü yardımcısı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mübarek, oğulları ile yargılanan birkaç kişi ise beraat etmiştir. Kısa süre sonra Mübarek'in idam edilmesini isteyen göstericiler, Mübarek'in yargılandığı mahkeme önünde polisle çatışmışlardır. Yaşanan gelişmeler üzerine Mübarek depresyona girmiştir.

Mısır'ın en üst düzeydeki temyiz mahkemesi tarafından 2 Mart 2017'de hakkında beraat kararı verilen Hüsnü Mübarek 24 Mart 2017'de serbest bırakılmıştı.



