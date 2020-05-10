MİT, Kenya'dan Somali'ye kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilerde Kenya’nın Chakama kentinde Kasım 2018’de kaçırılarak Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano’nun kurtarulabilmesi için İtalyan makamlarından MİT’e başvuru yapıldı.

MİT, Aralık 2019 tarihi itibariyle Romano’nun durumuna ilişkin bölgede kapsamlı bir çalışma başlatılmasına karar verdi. Buna göre yerel istihbarat ağı devreye sokuldu ve MİT ilk olarak Romano’nun hayatta olup olmadığını belirledi.

‘’Türkiye gizli servisiyle işbirliği olmuştur.’’

İtalya basınında yer alan haberlere göre Romano’nun Türk, Somali ve İtalyan gizli servis işbirliği üzerine kurtarıldığı ve Türkiye’nin etkisinin vurgulandığı görüldü. İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni, LA7 televizyonuna yapmış olduğu açıklamalarda; Romano’nun tespiti ve doğru zamanda harekete geçilebilmesi noktasında Türk gizli servisiyle işbirliği yapıldığını aktardı.

18 aylık esaret sonrasında 8-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kurtarma operasyonları sonucunda Romano kurtarıldı ve öğle saatlerinde özel bir jetle Roma’daki Cimpino Havalimanı’na getirildi.

İtalya Başbakanı Guisse Conte ile Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve ailesi Romano’yu karşıladı ve 25 yaşındaki kız kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55