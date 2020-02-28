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Moskova'dan İdlib saldırısına ilişkin ilk açıklama; Biz yapmadık!

İdlib'te gerçekleştirilen hava saldırısıyla 33 Türk askerinin şehit düşmesi haberinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Moskova’dan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’nin Türk askerlerinin vurulduğu alanda her hangi bir operasyon düzenlemediği belirtildi.

28 Şubat 2020 Cuma 10:28
Moskova'dan İdlib saldırısına ilişkin ilk açıklama; Biz yapmadık!

landığı bildirilmişti. Türkiye'de devletin zirvesi yapılan saldırı ile ilgili bir araya gelirken Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Reuters haber ajansı Rusya Savunma Bakanlığından tarafından yapılan açıklamaya yer vererek "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verilirken Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadığı belirtildi.

Türkiye'nin İdlib'deki askerlerinin nerede olduğuna dair her hangi bir bilgilendirme paylaşmadığını aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin o noktada olmaması gerektiğini öne sürdü. Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirtildi ve "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.
 

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IdlibRusya Savunma BakanlığıSaldırı33 şehit
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