MSB'den İdlib açıklaması: Misliyle karşılık vereceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği resmi açıklamalarla göz korkuttu. İdlib'de gerçekleşen ve Türkiye'ye yönelik olarak da tehdit unsuru haline gelen saldırılara ilişkin yapılan açıklamalarda Pençe operasyonu ile ilgili de detaylar aktarıldı.

Pençe operasyonuna yönelik olarak aktarılan bilgilerde 174 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, terör örgütüne ait 83 binden fazla mühimmat ve 403 sığınağın da bertaraf edildiği aktarıldı. Pençe operasyonu alanında, kış mevsimi boyunca elde edilen gücün devam edeceği, geçen sene aktif hale getirilen üslerin kalıcı hale getirileceği de aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib yönünden gelecek olan her saldırıya misli karşılık verileceğini de ifade ederken, gözlem noktalarındaki görevlerin de devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı, mühimmat ve barınma alanları ile ilgili detaylar da aktarıldı.