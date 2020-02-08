MSB'den İdlib açıklaması: Misliyle karşılık vereceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği resmi açıklamalarla göz korkuttu. İdlib'de gerçekleşen ve Türkiye'ye yönelik olarak da tehdit unsuru haline gelen saldırılara ilişkin yapılan açıklamalarda Pençe operasyonu ile ilgili de detaylar aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib yönünden gelecek olan her saldırıya misli karşılık verileceğini de ifade ederken, gözlem noktalarındaki görevlerin de devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı, mühimmat ve barınma alanları ile ilgili detaylar da aktarıldı.
Son Güncelleme: 08.02.2020 14:15