Muhaliflerden Esed rejimine yönelik saldırı başladı

Suriye’de muhaliflerin Esed rejimine karşı olarak İran ve Rusya desteği ile ilerleyen rejim güçleri ilerlemeye devam ediyor. Halep de ilerleyişe devam eden rejim ile muhalifler karşı karşıya kaldı. Rejimin zırhlı araçları ve roketlerinin yok edildiği duyurulurken 6 yerleşimin de ele geçirildiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Rejim destekçilerinin ve karşıtlarına karşı operasyonların devam ettiği sırada İdlib’e Tel Nar ve Şey Dami bölgesine yığınak da yapıldığı biliniyor.

Halep ile Meyzenaz arasında süren çatışmada çok sayıda ZPT yani Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç imha edildi. Muhalifler bugün Esed’in ZPT’sini yok ettiği ve rejim güçlerini kıstırarak geri kaçmalarını sağladığı biliniyor. TSK’nın da sorunları çözmeye çalıştığı açıklanan konular arasında yer alıyor.