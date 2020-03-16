36 GÖÇMEN KURTARILDI
Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, 16 Güney Afrika, 7 Kongo, 5 Suriye, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistin uyruklu göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 5'i çocuk, 12'si kadın 36 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.
Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı
Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına bir yenisi daha eklendi. Avrupa'ya lastik botla geçmek isteyen göçmenler yunan askerleri tarafından türk kara sularına itirildi. Aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.
16 Mart 2020 Pazartesi 00:15
36 GÖÇMEN KURTARILDI