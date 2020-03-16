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Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı

Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına bir yenisi daha eklendi. Avrupa'ya lastik botla geçmek isteyen göçmenler yunan askerleri tarafından türk kara sularına itirildi. Aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 00:15
Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı

Türkiyenin sınır kapılarını açmasıyla Avrupa hayali kuran mülteciler Bodrum'dan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken, önceki gün saat 01.56'da Akyarlar Mahallesi açıklarında olduklarını ve Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi.

36 GÖÇMEN KURTARILDI
Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, 16 Güney Afrika, 7 Kongo, 5 Suriye, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistin uyruklu göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 5'i çocuk, 12'si kadın 36 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMülteci Krizi
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