Myanmar'da tapınak pornosuna sert tepki! Video kısa sürede 250 bin kişi tarafından izlendi

Myanmar’da İtalyan olduğu öğrenilen çiftin binlerce tapınağı ile Bagan’da çekmiş olduğu 12 dakikalık pono videosu intenetten yayınlandıktan sonra ülkede büyük tepkilere sebep oldu. Sosyal medya üzerinden kutsal mekanlara saygısızlık yapıldığını belirten pek çok kişi üzerine hükümetin çifti bulması ve ömür boyu ülkeye girişini yasaklaması çağrısı yapıldı.

Ponhub’da 250 bin kişi izledi

Bölge içerisinde tapınakta ve çevrelerinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet giymek ve öpüşmek yasaklanmıştı. Myanmar yasalarına göre dini mekanlarda kurallara aykırı davrananlar için 6 ay 15 yıl arasında hapis cezası ön görülmekte.

80 binden daha fazla abonenin olduğu hesaptan PonHub’a yüklenen video, kısa süre içerisinde 250 bin kişi tarafından izlendi.