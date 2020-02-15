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Myanmar'da tapınak pornosuna sert tepki! Video kısa sürede 250 bin kişi tarafından izlendi

İtalyan çiftin Bagan'da çektiği 12 dakikalık porno videosuna tepkiler büyüyor. Myanmar halkı kutsal mekanlara saygısızlık yapıldığını belirterek hükümetten çifti bulması ve ömür boyu ülkeye girişi yasaklaması çağrısında bulunuyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:34
Myanmar'da tapınak pornosuna sert tepki! Video kısa sürede 250 bin kişi tarafından izlendi

Myanmar’da İtalyan olduğu öğrenilen çiftin binlerce tapınağı ile Bagan’da çekmiş olduğu 12 dakikalık pono videosu intenetten yayınlandıktan sonra ülkede büyük tepkilere sebep oldu. Sosyal medya üzerinden kutsal mekanlara saygısızlık yapıldığını belirten pek çok kişi üzerine hükümetin çifti bulması ve ömür boyu ülkeye girişini yasaklaması çağrısı yapıldı.

Bölge içerisinde tapınakta ve çevrelerinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet giymek ve öpüşmek yasaklanmıştı. Myanmar yasalarına göre dini mekanlarda kurallara aykırı davrananlar için 6 ay 15 yıl arasında hapis cezası ön görülmekte.

Ponhub’da 250 bin kişi izledi

80 binden daha fazla abonenin olduğu hesaptan PonHub’a yüklenen video, kısa süre içerisinde 250 bin kişi tarafından izlendi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:34
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