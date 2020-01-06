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NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Eylül ayından bu güne kadar Avustralya ormanlarında çıkan yangından dolayı yaklaşık 500 milyona yakın hayvan ölürken, 23 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkedeki yangının korkunç boyutunu ise NASA gözler önüne serdi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 11:35
NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Avustralya'da Eylül ayından bu yana çayırlık ve ormanlaık alanlarda çıkan yangınla mücadele ediyor. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yerleşim alanlarına da sıçrayan yangına müdahale artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgardan dolayı güçleşiyor.

NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Yangından dolayı 500 milyona yakın canlı türü yok olurken sokaklarda görüntülenen kelebek kanatları vicdanları sızlattı. Yangının ne kadar büyük olduğunu da NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinden anlaşılıyor.

NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

NASA'ya ait birleştirilmiş uydu görüntülerinde son 1 ayda yangınların çıkış noktaları görülürken yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar çıkan rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletindeki yangınların yayılması riskini artırdığını açıkladı. 

NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğu ve bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını belirten Kırsal İtfaiye Hizmeti yaptığı açıklamada Eylül ayından beri orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini kaydettiler.

NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok olmasına sebep olan yangınlarda, yaklaşık 1500 ev de küle döndü.

NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Yeni Güney Galler eyaletinde ise farklı noktalarda etkisini sürdüren yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisi paylaşıldı.
 

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YangınAvustralyaNasa Görüntüleri
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