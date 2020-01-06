NASA kameralarıyla Avustralya'daki yangının korkunç boyutu

Avustralya'da Eylül ayından bu yana çayırlık ve ormanlaık alanlarda çıkan yangınla mücadele ediyor. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yerleşim alanlarına da sıçrayan yangına müdahale artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgardan dolayı güçleşiyor.

Yangından dolayı 500 milyona yakın canlı türü yok olurken sokaklarda görüntülenen kelebek kanatları vicdanları sızlattı. Yangının ne kadar büyük olduğunu da NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinden anlaşılıyor.

NASA'ya ait birleştirilmiş uydu görüntülerinde son 1 ayda yangınların çıkış noktaları görülürken yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar çıkan rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletindeki yangınların yayılması riskini artırdığını açıkladı.

Eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğu ve bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını belirten Kırsal İtfaiye Hizmeti yaptığı açıklamada Eylül ayından beri orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini kaydettiler.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok olmasına sebep olan yangınlarda, yaklaşık 1500 ev de küle döndü.

Yeni Güney Galler eyaletinde ise farklı noktalarda etkisini sürdüren yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

