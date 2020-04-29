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NATO bünyesine bağlı Kanada helikopteri Yunanistan açıklarında denize düştü!

NATO bünyesine bağlı olarak görev yapan Kanada birliklerine ait askeri helikopter Yunanistan'ın İyon denizi açıklarında denize düştü. Denize düştükten sonra kaybolan helikopter için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 23:11
NATO bünyesine bağlı Kanada helikopteri Yunanistan açıklarında denize düştü!

NATO operasyonunun bir parçası olan opearsyonda görevli Kanadalı birliklerin içinde bulunduğu askeri helikopter, Yunanistan ve İtalya arasındaki İyon Denizi açıklarında düşerek kayboldu. Askerin düşmesiyle haberi yayınlayan Yunanistan yayın organı ERT, bir Türk ve bir İtalyan fırkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Yunan basınındaki olayla ilgili yayınlanan haberlerde, askeri uçağın 3 ya da 6 kişilik mürettebatı olduğu tahmin edilirken, helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 30.04.2020 10:39
Anahtar Kelimeler:
YunanistanNatoKanadaAskeri HelikopterIyon Denizi
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