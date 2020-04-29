Yunan basınındaki olayla ilgili yayınlanan haberlerde, askeri uçağın 3 ya da 6 kişilik mürettebatı olduğu tahmin edilirken, helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu bildirildi.
NATO bünyesine bağlı Kanada helikpteri Yunanistan açıklarında denize düştü!
NATO bünyesine bağlı olarak görev yapan Kanada birliklerine ait askeri helikopter Yunanistan'ın İyon denizi açıklarında denize düştü. Denize düştükten sonra kaybolan helikopter için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
29 Nisan 2020 Çarşamba 23:11