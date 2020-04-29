NATO bünyesine bağlı Kanada helikpteri Yunanistan açıklarında denize düştü!

operasyonunun bir parçası olan opearsyonda görevlilı birliklerin içinde bulunduğuve İtalya arasındaki İyon Denizi açıklarında düşerek kayboldu. Askerin düşmesiyle haberi yayınlayan Yunanistan yayın organı ERT, bir Türk ve bir İtalyan fırkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Yunan basınındaki olayla ilgili yayınlanan haberlerde, askeri uçağın 3 ya da 6 kişilik mürettebatı olduğu tahmin edilirken, helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu bildirildi.