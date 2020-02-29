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NATO üyesi ülkeler hangileridir? NATO birliğine üye ülkeler listesi

NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üye olan ülkelerin aralarında ortak bir barış sağladıkları bir savunma örgütüdür. Peki NATO üyesi ülkeler hangileridir? NATO birliğine üye ülkeler listesi haberimizde yer alıyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:37
NATO üyesi ülkeler hangileridir? NATO birliğine üye ülkeler listesi

NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması, merkezi Brüksel olan bir örgüttür. Örgütün temel amacı NATO’ya üye olan ülkeler dışındaki bir ülkeden gelebilecek saldırıya karşılık beraber savunma yapmaktır. NATO, 12 ülke tarafından kurulmuş olup şuanda 29 üyeye sahiptir. Örgütte barış için ortaklık, küresel ortaklık gibi konseyler yer almaktadır. 4 Nisan 1949’da kurulan örgüt 1951 yılında askeri bir işlev görür hale gelmiştir.

Türkiye ise bu örgüte 1952 yılında Kore Savaşı’na katılımı ile beraber üye olmuştur ve NATO’da yer alan en büyük ikinci orduya sahiptir. 1950’li yıllarda askeri işlev kazanan NATO ilk askeri müdahalelerini ise 1992 yılında Bosna Hersek’te yaptı. Ayrıca bundan birkaç yıl sonra  da Yugoslavya’nın dağılmasında rol aldı.

NATO’ya üye ülkelerden herhangi birine yapılan saldırıya ortak savunmada bulunmaları nedeniyle 4.madde göz önünde bulundurularak üçüncü kez işletildi. Bunlardan ilki Irak Savaşı(2003) ve ikincisi Esed’in Türk uçağını düşürmesi(2012) olaylarıydı.

NATO’ya Üye Olan Ülkeler

  • ABD
  • Almanya
  • Anavutluk
  • Belçika
  • Birleşik Krallık
  • Bulgaristan
  • Çekya
  • Danimarka
  • Estonya
  • Fransa
  • Hırvatistan
  • Hollanda
  • İspanya
  • İtalya
  • İzlandaa
  • Kanada
  • Letonya
  • Litvanya
  • Lüksemburg
  • Macaristan
  • Norveç
  • Polonya
  • Portekiz
  • Romanya
  • Slovakya
  • Slovenya
  • Türkiye
  • Yunanistan
Son Güncelleme: 29.02.2020 18:37
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