NATO üyesi ülkeler hangileridir? NATO birliğine üye ülkeler listesi

NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması, merkezi Brüksel olan bir örgüttür. Örgütün temel amacı NATO’ya üye olan ülkeler dışındaki bir ülkeden gelebilecek saldırıya karşılık beraber savunma yapmaktır. NATO, 12 ülke tarafından kurulmuş olup şuanda 29 üyeye sahiptir. Örgütte barış için ortaklık, küresel ortaklık gibi konseyler yer almaktadır. 4 Nisan 1949’da kurulan örgüt 1951 yılında askeri bir işlev görür hale gelmiştir.
NATO’ya üye ülkelerden herhangi birine yapılan saldırıya ortak savunmada bulunmaları nedeniyle 4.madde göz önünde bulundurularak üçüncü kez işletildi. Bunlardan ilki Irak Savaşı(2003) ve ikincisi Esed’in Türk uçağını düşürmesi(2012) olaylarıydı.
NATO’ya Üye Olan Ülkeler
- ABD
- Almanya
- Anavutluk
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Bulgaristan
- Çekya
- Danimarka
- Estonya
- Fransa
- Hırvatistan
- Hollanda
- İspanya
- İtalya
- İzlandaa
- Kanada
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Macaristan
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- Türkiye
- Yunanistan