NBA yıldızı Kevin Durant korona virüs testi pozitif çıktığını duyurdu!

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisi göstermeye devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle dünya çapında tüm organizasyonlar durdurulmuştu. Birçok sporcu corona virüse yakalandı. Bunlardan sonuncusu da NBA yıldızı Kevin Durant oldu.
Corona virüse yakalanan son sporcu NBA yıldızı Kevin Durant oldu. Durant virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ünlü basketbolcu sevenlerine şu sözlerle seslendi:
“"Herkes dikkatli olsun, kendinize iyi bakın ve karantinaya girin. Bunu atlatacağız."
Son Güncelleme: 18.03.2020 14:09