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NBA yıldızı Kevin Durant korona virüs testi pozitif çıktığını duyurdu!

Birçok ünlü isim korona virüse yakalanmıştı. Korona virüse yakalanan son isim ise Kevin Durant oldu. NBA yıldızı Kevin Durant korona virüs testi pozitif çıktığını duyurdu. İşte detaylar.

17 Mart 2020 Salı 22:10
NBA yıldızı Kevin Durant korona virüs testi pozitif çıktığını duyurdu!

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisi göstermeye devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle dünya çapında tüm organizasyonlar durdurulmuştu. Birçok sporcu corona virüse yakalandı. Bunlardan sonuncusu da NBA yıldızı Kevin Durant oldu.

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs pandemi olarak açıklamış ve tüm ülkelerin gereken önlemleri almasını istemişti. Özellikle Avrupa’da yoğunlaşan salgın Amerika’da da görülmeye başlandı. Virüs salgını nedeniyle ülkeler spor müsabakalarını durdurmuştu.

Corona virüse yakalanan son sporcu NBA yıldızı Kevin Durant oldu. Durant virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ünlü basketbolcu sevenlerine şu sözlerle seslendi:

“"Herkes dikkatli olsun, kendinize iyi bakın ve karantinaya girin. Bunu atlatacağız."

Son Güncelleme: 18.03.2020 14:09
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