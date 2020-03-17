NBA yıldızı Kevin Durant korona virüs testi pozitif çıktığını duyurdu!

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisi göstermeye devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle dünya çapında tüm organizasyonlar durdurulmuştu. Birçok sporcu corona virüse yakalandı. Bunlardan sonuncusu da NBA yıldızı Kevin Durant oldu.

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs pandemi olarak açıklamış ve tüm ülkelerin gereken önlemleri almasını istemişti. Özellikle Avrupa’da yoğunlaşan salgın Amerika’da da görülmeye başlandı. Virüs salgını nedeniyle ülkeler spor müsabakalarını durdurmuştu.

Corona virüse yakalanan son sporcu NBA yıldızı Kevin Durant oldu. Durant virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ünlü basketbolcu sevenlerine şu sözlerle seslendi:

“"Herkes dikkatli olsun, kendinize iyi bakın ve karantinaya girin. Bunu atlatacağız."