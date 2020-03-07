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New York, Korona virüsü için acil durum ilan etti

ABD'nin New York eyaletinde korona virüsü salgınında vaka sayısının 76'ya yükselmesi nedeniyle acil durum ilan edildi.

07 Mart 2020 Cumartesi 22:04
New York, Korona virüsü için acil durum ilan etti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü ABD'nin New York eyaletinde de görüldü. Ülkede yeni tip Korona virüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette 'acil durum' ilan edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, basına yaptığı yazılı açıklamada eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasından dolayı yönetim olarak acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

New York'ta korona virüsü salgınından vakaların sayısı 76'ya yükseldiği belirtilirken ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. ABD'nin doğu yakasında bulunan Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Diğer taraftan, California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Corona virüs tespit edildiği öğrenildi.

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ABDKoronavirüsüNew YorkAcil Durum
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