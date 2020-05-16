New York'ta sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı, Halk sahile akın etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü salgınından en fazla kayıp veren ülke konumunda olan ABD'nin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde vatandaşlar konulan koronavirüs yasaklarına uymamaya devam ediyorlar. Havaların ısınmasını fırsat bilen halk plajlara akın ederken sahillerde fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığı ve aynı zamanda maske takılmadığı da görüldü.

Yapılan tüm uyarılara rağmen sahillerin ve plajların çok fazla dolu olması ile ilgili bir açıklama yapan ve duruma tepki gösteren New York Valisi Andrew Cuomo, "Ölü vakaları artarken, halkımız bu kadar duyarsız davranması kabul edilemez" diye konuşarak Plajların zaten 22 Mayıs'ta açılacağını bir kaç gün beklemelerinin daha doğru olacağını belirtti.

Vali Andrew Cuomo daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'lilerin anma günü öncesi olan 22 Mayıs’ta kısıtlamalar kapsamında plajları açmayı düşündüklerini söylemişti. Plajların, yeni tedbirlerle birlikte yüzde 50 kapasiteyle sınırlı olacağını ve ayrıca spor dahil temas faaliyetlerinin yasaklandığını belirten Vali Cuomo, su kenarlarına sahip yerel yönetimlerin emri takip edip etmeme kararına sahip olacağını da yine konuşmasında bildirmişti.

New York eyaleti Belediye başkanı sözcüsü Jane Meyer ise, “Valinin koyduğu yönergeleri gözden geçiriyoruz ve tüm kararları New Yorkluların güvenliğine dayanarak vereceğiz” derken anma günü’nde plajlar açılmayacağını fakat güvenli olduğu takdirde yazın açılabilmesi için planların yapıldığını kaydetti.

