New York Times'ın görülmemiş manşeti! Tüm dünya bunu konuşuyor

Koronavirüsün ilk görülmeye başladığı günden bu güne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen ABD'de Başkanı Donald Trump'ın gerekli önlemleri almaması nedeniyle ölümlerin önüne bir türlü geçemedi ve ülkede ölü sayısı 100 binlere ulaştı. Vaka sayılarında da çok büyük facia yaşayan ABD'de koronavirüse kurban gidenlerin isimleri en saygın gazetelerinden biri olan dünyada başka bir ülkenin görmediği faciayı yaşayan Amerika'da saygın gazetelerden biri olan New York Times'ta manşete taşındı ve hayatını kaybedenlerin isimlerini birinci sayfada paylaşıldı.

100 bin ismin yer aldığı liste için üst başlık olarak "Ölenler, listede basit birer isimden ibaret değil. Onlar, içimizden birileri..." ifadesi kullanılırken, okuyucuların karşısına çıkan ve gzetenin ön sayfasında yayınlanan haberde ölen bin kişinin isimleri ve hikayeleri yayınlandı.

Haberi yapan gazete editörlerden Simone Landon, haftalardır ülke çapındaki bütün gazeteleri taradıklarını ve verilen tüm ölüm ilanlarını incelediklerini söyledi. Landon, "Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık" diye konuştu. Landon ayrıca, kendisiyle birlikte meslektaşlarının da, genel olarak her gün vaka sayıları gibi ölü sayıların açıklanıyor olmasından çok üzüntü duyduklarını belirterek, "Dönüm noktasının yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sayıları hesaba katarak bunun başka bir yolu olduğunu denememiz gerektiğini biliyorduk. Hayatını kaybeden bu insanlarda ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyiz, yaşadıkları hayatların ülkemiz adına ne anlam ifade ettiğini belirtebilirdik." dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 16:12