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Nijerya'da katliam gibi çatışma! Bilanço:89 ölü

Nijerya'da askerlerin devamlı çatışmaların yaşandığı bölgeye havadan ve karadan yaptığı operasyonda silahlı çete üyesi 89 kişi öldürüldü.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:34
Nijerya'da katliam gibi çatışma! Bilanço:89 ölü

Nijerya'da ordu çobanlar ile çiftçileri devamlı aralarında çatıştıkları bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda silahlı çete üyesi 89 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların olduğu bölgedeki silahlı çete üyelerine yönelik hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda 89 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonlarda kaçırılan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Eneche, çeteye ait mühimmatın ele geçirilmesinin yanı sıra 322 büyükbaş hayvan, 77 motosiklet ve 9 cep telefonuna el konulduğunu bildirdi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalandı, 2 binden fazla çete üyesi silah bıraktı.

Son Güncelleme: 25.04.2020 19:42
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NijeryaNijerya çatışmaNijerya 89 ölü
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