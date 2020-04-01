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Nijerya'ya meteor düştü iddiası doğru mu? Meteor ne demek?

Nijerya'nın Ondo Eyaletinde meydana gelen bir patlama ve ardından bir arazi üzerinde oluşan çukurluk meteor düştüğü iddialarını ortaya çıkardı. Olayla ilgili video görüntüleri yayınlanırken görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü. Peki, meteor ne demek? Nijerya'ya meteor düştü iddiası doğru mu?

01 Nisan 2020 Çarşamba 10:55
Nijerya'ya meteor düştü iddiası doğru mu? Meteor ne demek?

Nijerya'nın Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen bir patlama sonrası ortaya çıkan görüntüleri yayınlayan yerel kaynaklar patlamanın "meteor düşmesi nedeniyle" meydana geldiğini öne sürdü. Bu iddia sosyal medyanın gündemine de düşerken yayınlanan görüntülerde bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü. 

Nijerya'ya meteor düştü iddiası doğru mu?

Gerçekleşen patlama sonrasında ise 100'den fazla bina, okul ve kilisenin yıkıldığı haberleri yayınlanırken Balken Akure Havalimanı'na yakın bir lokasyonda meydana gelen olayın Eleyowo topluluğu halkını etkilediği ve yine iddiaya göre bölgedeki bir kiliseyi ve bir okulu tamamen yok ettiği belirtildi.

Salgın hastalık, deprem, çekirge istilası derken dünya gündemi oldukça yoğunken gece saatlerinde Nijerya’dan gelen haber sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Onlarca insanın dev bir çukurun etrafında toplandığı görüntüleri “Nijerya’ya meteor düştü” iddiaları gündeme taşırken Nijerya resmi kaynakları resmi bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildildi ve çukurun maden çalışması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

Nijerya'ya meteor düştü iddiası doğru mu?

Kimileri ortaya atılan bu iddiayı desteklerken diğer kullanıcılar ise meteorun etkisinin daha fazla olacağını ve bölgede göktaşı ve benzeri maddelerin de olması gerektiğini söylediler. Diğer taraftan NASA’dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi meteor iddialarını çürütmüş oldu.

Gelen son bilgilere göre ise bölgede 3 gün önce taş ocağı şirketine ait patlayıcıları taşıyan kamyonun belirlenemeyen bir sebepten ötürü infilak etmesi sonucu oluştuğu bildirildi.

METEOR NEDİR?

Nijerya'ya meteor düştü iddiası doğru mu?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelere verilen genel addır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyla birlikte "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinen meteorlarda en parlak olanlara bolit ismini talşır. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

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