Norveç Kraliyet ailesinde intihar! Prensesin eski eşi canına kıydı

Norveç Kraliyet ailesinden Prenses Martha Lousie ile 2002 yılında evlenerek 15 yıl evli kalan Ari Behn, 2017 yılında prenses Martha'dan boşanmıştı. Boşanmanın gerçekleştiği yılda Kevin Spacey'nin kendisini taciz ettiğine dair iddialarla gündeme gelen Ari Behn'in intihar ederek canına kıydığı açıklandı.

Ülkesinde çok tanınan bir yazar olan Ari Behn ile prenses Bartha'nın Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn adlı 3 çocukları vardı.

Norveç Kralı Harald ise Ari Behn'in ölüm haberinin ardında kamuoyuna yaptığı açıklamada “Kraliçe ve ben, Ari Behn'ın ölüm mesajını aldık. Onu tanıdığımız için minnettarız ve torunlarımızın sevgili babaları için yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.