Oksijen makinesine bağlı yaşayan 6 aylık bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını artık genç-yaşlı dinlememeye başladı. İngiltere’nin Greater Manchester şehrine 6 aylık bir bebeğin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle açık kalp ameliyatı gerektiren bir hastalığı bulunan ve nefes borusu ile ilgili problemlerli de olduğu için oksijen makinesine bağlı olarak yaşayan 6 eyluk bebek Erin'ie Kovid-19 testi yapıldı ve sonucu da pozitif çıktı. İngiltere’nin Liverpool şehrinde bulunan Alder Hey Çocuk Hastanesi’de tedavi altında olan bebek Erin’in yanında sadece bir ebeveyninin kalmasına izin verilirken yanında genellikle 29 yaşındaki annesi Emma Bates kalıyor.

Baba Wayne Bates ise sadece görüntülü arama yaparak kızını görebilirken insanların koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesine neden olabilecek davranışlar sergilediğini söyleyerek “İnsanlar hala bu salgını ciddiye almıyor ve bu beni üzüyor. Ben şahsen alıyorum. Sosyal izolasyondan önce bile bir süpermarkete gittiğimizde endişeliydik çünkü kızımız virüslere karşı duyarlı. Ancak diye konuştu.

Minik kızına koronavirüs teşhisi konulmasından hemen sonra sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan anne Emma Bates ise, “Lütfen, lütfen, lütfen Erin'i dualarınızda tutun. Onu bu virüs yüzünden kaybedemeyiz. Çok fazla mücadele etti, ona ihtiyacımız var, bizi tamamlıyor” dedi.