Okyanusta kaybolan 21 yaşındaki genç futbolcuyu köpekbalıkları parçalamış

Heçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla okyanusa yüzmeye giden ve denize girdikten sonra kaybolan Eric Birighitti'nin cesedi bulundu. 21 yaşındaki genç futbolcunun kıyıya vuran ceset parçalarından köpekbalığı saldırısından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

'nın güneybatısında bulunan'nde meydana gelen olayda 1 haftador başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Birighitti'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklama yapan yetkililer cesedin bulunduğu gün kıyıda büyük beyaz köpekbalıkları görüldüğü ve Eric Birighitti'nin de köpekbalıkların saldırması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyaya açıklama yapan görgü tanığı Alison Walker ise, "Kız kardeşim ve babam, köpekbalıklarının Eric Birighitti'ye saldırdığını gördüler. Köpekbalıklarından bir tanesi de çok büyüktü" dedi.

Emniyet ekipleri ise vatandaşları köpekbalıklarına karşı uyardı ve sahile gidilmemesi çağrısı yaptı.