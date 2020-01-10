Okyanusta kaybolan 21 yaşındaki genç futbolcuyu köpekbalıkları parçalamış

Heçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla okyanusa yüzmeye giden ve denize girdikten sonra kaybolan Eric Birighitti'nin cesedi bulundu. 21 yaşındaki genç futbolcunun kıyıya vuran ceset parçalarından köpekbalığı saldırısından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel medyaya açıklama yapan görgü tanığı Alison Walker ise, "Kız kardeşim ve babam, köpekbalıklarının Eric Birighitti'ye saldırdığını gördüler. Köpekbalıklarından bir tanesi de çok büyüktü" dedi.
Emniyet ekipleri ise vatandaşları köpekbalıklarına karşı uyardı ve sahile gidilmemesi çağrısı yaptı.