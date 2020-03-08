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Öldü iddiası ortaya atılan Kral Selman'dan ilk görüntü!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan iddialardan sonra Kral Selman, büyükelçilik atama töreninde görüntülendi.

08 Mart 2020 Pazar 23:10
Öldü iddiası ortaya atılan Kral Selman'dan ilk görüntü!

Dünya basınında geniş yer bulan ve hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman, büyükelçilik atama töreninde görüntülendi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan görüntülerde Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçileriyle el sıkıştığı görülüyor.

Öldü iddiası ortaya atılan Kral Selman'dan ilk görüntü!

Twitter kullanıcı adı "mujtahidd" olan ve 2 milyon takipçi bulunan hesapta dün Kral Selman'ın öldüğü ya da ölmek üzere olduğu yönündeki paylaşımlar yapılmış ve ardından basın organlarında da söz konusu haberleri son dakika olarak servis etmişlerdi.

Wall Street Journal gazetesi ise dün yayınladığı haberde, Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıklarını duyurmuştu.

Son olarak Suudi Arabistan haber ajansında çıkan bu haber ile birlikte Kral Selman ilk kez kameraların karşısına geçmiş oldu.

Öldü iddiası ortaya atılan Kral Selman'dan ilk görüntü!
 

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKral SelmanSelman Bin Abdulaziz
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