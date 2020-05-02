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Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un, 20 gün sonra açılış töreniye ortaya çıktı

Kuzey Kore medyası öldüğü iddia edilen ve uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktığının görüntülerini yayınladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:05
Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un, 20 gün sonra açılış töreniye ortaya çıktı

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele içerisindeyken uzun süredir kamuya açık alanda görülmeyen ve geçirdiği kalp ameliyatı sonrası öldüğü öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyordu. Son olarak Kuzey Kore resmi medyasından bomba bir haber geldi ve sağlık sorunları yaşadığı yönünde haberlerle anılan Kim Jong-un’un 20 gün sonra halkın önüne çıktığını bildirdi.

Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un, 20 gün sonra açılış töreniye ortaya çıktı

Devlete bağlı Kuzey Kore medyası KCNA, Kim Jong-un’un ilk kez bir fabrikanın açılışına katıldığını duyurarak açılıştan Jong-un’una ait görüntüler yayınladı. Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ise ülke genelinde kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları da yalanlamış oldu.

Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un, 20 gün sonra açılış töreniye ortaya çıktı

KCNA, Kuzey Kore liderinin açılış töreninde kurdele kestiğini belirtti ve haberinde, halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı belirtildi. Ajans ayrıca, Kim Jong - Un fabrika açılışındaki fotoğraflarını dünyaya servis etti. 

Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un, 20 gün sonra açılış töreniye ortaya çıktı

Gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği anları görüntülenen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yine servis edilen fotoğraflar arasında yer aldı.

Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un, 20 gün sonra açılış töreniye ortaya çıktı

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Kuzey KoreSağlık DurumuAçılış TöreniKim Jong UnGübre Fabrikası
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