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Ölü sayısı 25 bin 100'e yükselen İspanya'da sınırlı spor izni!

Koronavirü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e yükseldiği İspanya'da tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor. Ülke, vatandaşlarına saat ve mesafe sınırı olmak kaydıyla spor izni verdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:35
Ölü sayısı 25 bin 100'e yükselen İspanya'da sınırlı spor izni!

Yeni tip koronavirüsü salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti. Salgından bu güne kadar ölenlerin sayısı son kayıplarla birlikte 25 bin 100'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede son verileri ile ilgili yaptığı açıklama toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını belirttirken, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısınında 2 bin 570 artışla 117 bin 248 olduğunu bildirdi.

Ülkede son bir haftadır salgından iyileşen hasta sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekerken ülkede tedbirlerle ilgili yavaşa yavaş gevşetme çalışmaları da başladı. İspanya'da ölü ve vaka sayılarının düşmesi göz önünde bulundurularak vatandaşlara saat ve mesafe kısıtlaması ile birlikte spor izni hakkı tanındı.

verilen izin doğrultusunda vatandaşların sabah 06.00 ile 10.00 ve akşam 20.00 ile 11.00 saatleri arasında bireysel olarak açık havada spor yapmalarına izin verilirken bireysel yapılacak spor aktivitesinde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve evlerinden en fazla 1 km uzağa gitmeleri gerekiyor.

Bugün uygulamaya alınan spor izni akabinde onlarca kişi sokaklara çıkarke kimileri koşu yaptı kimileri ise yürüyüş yaptı. Ülkede ayrıca, çocukların da yanlarında bir yetişkin olmak kaydıyla öğlen 12.00 ile 19.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

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