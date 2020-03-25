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Ölü sayısı 3 bin 434'e çıkan İspanya'dan NATO’ya acil yardım talebi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 738 kişi daha kayıp vererek ölü sayısı 3 bin 434'e çıkan İspanya tıbbi malzeme ve solunum cihazı için NATO’dan acil yardım talebinde bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:55
Ölü sayısı 3 bin 434'e çıkan İspanya'dan NATO’ya acil yardım talebi

Yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle İtalya'dan sonra en çok kayıp vermeye başlayan ülke olan İspanya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi. Son 24 saatte 738 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonrası İspanya, NATO'ya çağrıda bulunarak solunum cihazı, koruyucu kıyafet ve hızlı tanı kiti desteği için çağrıda bulundu. 

İtalya'da koronavirüsü salgınından 6 bin 820 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından virüsten dolayı en fazla ölümün olduğu ikinci ülke konumuna gelen İspanya, ölümlerin önüne geçemediğini ve özellikle ıbbi malzeme ve solunum cihazı sıkıntısı çektiklerini NATO'ya iletti.

Koronavirüsü salgınında İtalya, Çin ve İspanya'dan sonra en çok etkilenen ve dördüncü sırada yer alan İran’dan korkutan rakamlar gelmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un yaptığı açıklamasında son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldiği, Ülke genelindeki vaka sayısının ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin17'ye ulaştığı kaydedildi.
 

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