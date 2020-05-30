Ortalık savaş alanına dönmüştü! Minneapolis'e sokağa çıkma yasağı geldi



ABD, bir kaç gündür Minneapolis polisi tarafından gözatına alınırken öldürülennGeorge Floyd isimli siyah bir vatandaş için başlatılan protestolarla karıştı. Eyaletin dört bir tarafında göstericiler yaşanan bu olaya tepkilerini gösterirken eyalet nederedeyse sava alanına döndü.

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleşen protestolarla ilgili Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada Floyd'un ailesiyle görüştüğü bilgisini paylaştı ve "Yağmacılar barışçıl protestocuları bastırmamalı" diye konuştu. Trump, ayrıca Minneapolis'teki bu durumun 'anarşi ve kaosa sürüklenmesine izin veremeyeceklerini' belirtti.

Gösterilerin ardı arkası kesilmezken Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinin Belediye Başkanı Jacob Frey, yeni bir karra alındığını belirterek kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Frey, alınann karar doğrultusunda yasağın bugün yerel saatle 20.00'de başlayacağı, sabah 6'ya kadar süreceği bildirildi.

Belediye Başkanı Frey, söz konusu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve tıbbi personel ile Minneapolis, St. Paul, Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, Minnesota Eyalet Devriyesi veya Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yetkilendirilen diğer personeller sokağa çıkma yasağından muaftır" ifadelerine yer verdi ve yasağı ihlal edenler hakkında 1000 dolarlık para cezası ve 9 güne kadar hapis cezası verileceğini söyledi.