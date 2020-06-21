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Oyuncu Sharon Stone’yi yıldırım çarptı!

Ünlü isim Sharon Stone’yi yıldırım çarptı. Sharon Stone, katıldığı podcastte yıldırım çarptığını ifade etti.

21 Haziran 2020 Pazar 17:48
Oyuncu Sharon Stone’yi yıldırım çarptı!
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Altın Küre ve Emmy ödüllü ünlü isim Sharon Stone Brett Goldstein’in “Films To Be Buried With” isimli podcast’ine katıldı. 62 yaşındaki oyuncu, kendisini yıldırım çarptığını söyledi. Eski manken, yıldırımın etkisiyle yerden havalanarak mutfağın diğer noktasında yer alan buzdolabına vurduğunu ifade etti.

Temel İçgüdü filmi ile kariyerinde en üst noktalara ulaşan Stone’yi evinde yıldırım çarptı. Evlerinde kuyu olduğunu ifade eden Stone, su doldururken yıldırımın kuyuya düştüğünü sudan elektrik akımı alarak havalandığını dile getirdi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 17:48
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