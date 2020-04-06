Özgürlükler ülkesi Belçika'da müslümanların ezan talebi reddedildi!

Özgürlükler ülkesi belçikadan müslüman vatandaşların namaz vakitlerinde şehirde ezan okunması talebi kabul edilmedi.

Euronews'in haberine göre İnteractief Beringen Partisi kurucularından ve yöneticilerinden Zafer Yıldırım , "Koronavirüs ile mücadele eden birçok doktor, hemşire ve polis var. Bu kişilere destek amaçlı hareketler başladı. Belçika'nın bazı bölgelerinde ve bazı AB ülkelerinde Müslümanlara moral desteği olarak ezan okunmasına izin verildiğini öğrendik. Burada camiler kapatıldı. Müslümanların moral desteğine ihtiyacı vardı. Biz de komşu şehirlerde olduğu gibi Beringen belediyesine Müslümanların sesi olmak amacıyla teklif götürdük." dedi.

'Herkesin beklentisi onay çıkması yönündeydi'

Belediye'ye 27 Mart tarihinde hoparlörden ezan okunması için talepte bulunduklarını ifade eden Zafer Yıldırım, "Bizden birkaç gün sonra Diyanet'i de kapsayan Camiiler Birliği de aynı taleple belediyeye başvurdu. Bazı şahıslar da bu yönde hareket etti. Herkesin beklentisi evet cevabı çıkması yönündeydi. Ancak daha sonra belediyede oylama yapıldığını ve talebin reddedildiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

Zafer Yıldırım talebin reddedilmesi üzerine cami avlusundan ezan okudu.