Özgürlükler ülkesi Belçika'da müslümanların ezan talebi reddedildi!

Özgürlükler ülkesi belçikadan müslüman vatandaşların namaz vakitlerinde şehirde ezan okunması talebi kabul edilmedi.
'Herkesin beklentisi onay çıkması yönündeydi'
Belediye'ye 27 Mart tarihinde hoparlörden ezan okunması için talepte bulunduklarını ifade eden Zafer Yıldırım, "Bizden birkaç gün sonra Diyanet'i de kapsayan Camiiler Birliği de aynı taleple belediyeye başvurdu. Bazı şahıslar da bu yönde hareket etti. Herkesin beklentisi evet cevabı çıkması yönündeydi. Ancak daha sonra belediyede oylama yapıldığını ve talebin reddedildiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.
Zafer Yıldırım talebin reddedilmesi üzerine cami avlusundan ezan okudu.