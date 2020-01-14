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Pakistan'da çığ ve heyelanlara neden olan yoğun kar yüzünden ölü sayısı 57'ye yükseldi

Pakistan'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı yüzünden evlerin çatıları çökerken çığ ve heyelanlar da meydana geldi. Ülke genelinde çatı ve çığ altında kalarak hayatlarını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

14 Ocak 2020 Salı 14:59
Pakistan'da çığ ve heyelanlara neden olan yoğun kar yüzünden ölü sayısı 57'ye yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından verilen bilgilere göre son 3 gündür  etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği bildirildi.

Pakistan kontrolü altında bulunan Azad Cammu ve Keşmir'de yoğun kar yağışı çığ, heyelanlara neden olurken kar yüzünden evlerin çatılatı çökmeye başladı. Çöken çatıların ve çığın altında kalan kişiler ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

NDMA, yaptığı açıklamada ayrıca çığın vurduğu köyde 4 kişinin kar yığınının altından yaralı olarak kurtarıldığını ve 10 kişininde arama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Yetkililer ise yağmurun neden olduğu çığ felaketleri sonrasında yapılan artama kurtarma çalışmaları sonucu ölü sayısında artış olabileceğini ifade ediyorlar.

Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon ise daha önce yatığı açıklamada, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çatıların altında kalan 22 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemiş ve yollar ile havalimanının da kar yüzünden ulaşıma kapandığını kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
PakistanKar Yağışıçığ Tehlikesi
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