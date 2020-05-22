Pakistan'da korkunç uçak kazası! Evlerin üzerine çakıldı

Korkunç uçak kazası Pakistan'nın karaçi kenti yakınlarında meydana geldi.

İçerisinde 99 yolcu ve 8 mürettabatı bulunan bir yolcu ülkenin karaçi kenti yakınlarında iniş geçtiği sürece henüz sebebi bilinmeyen şekilde yerleşim yerinde evlerin olduğu yere çakıldı.

EVLERİN ÜZERİNE ÇAKILDI

Karaçi'deki havalimanı yakınlarında evlerin üstüne çakılan uçağın modeli, Airbus A320.

Uçağın Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeyi planladığı ancak Karaçi'ye düştüğü öğrenildi.

107 YOLCU TAŞIYORDU

Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada uçakta 107 kişinin bulunduğunu doğruladı.

İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.