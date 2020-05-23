Pakistan'da düşen yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Havayolları şirketine ait olan ve Lahor-Karaçi seferini yapan birKaraçi Havalimanına inişi sırasında yerleşim yerlerinin olduğu bölgeye düşmüştü. 99 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan yolcu uçağının düşmesi sonrasında bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderilmişti.

Airbus A320 tipi yolcu uçağının en kaz kaldırma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 57 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulduğu açıklanmıştı. Yetkililer, kazada son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 00:20