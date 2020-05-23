Airbus A320 tipi yolcu uçağının en kaz kaldırma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 57 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulduğu açıklanmıştı. Yetkililer, kazada son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 00:20
Pakistan'da düşen yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi
Pakistan Havayollarına ait olan ve Karaçi kenti yakınlarında inişe geçtiği sırada düşen yolcu uçağından enkaz kaldırma çalışmalarında gelen son bilgilere göre ölü sayısının 76'ya yükseldiği öğrenildi.
YORUM EKLE
Popüler Haberler