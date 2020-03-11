betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100966
ALTIN
327.803
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9668
EURO
6.9752

Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs salgınını Pandemi ilan etti. DSÖ’nün bu açıklamasının ardından Pandeminin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü daha önce meydana gelen bazı salgınları Pandemi olarak nitelendirmişti.

11 Mart 2020 Çarşamba 20:33
Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsün tüm dünya geneline yayılmasının ardından bu virüsü Pandemi ilan etti. Pandemi (epidemi) belli bir kıta veya bütün dünya geneline ulaşan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılan bir ifadedir. Pandemi aynı zamanda öldürücü hastalık olarak da ifade edilmektedir.

Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı ile ilgili görsel sonucu

Dünya Sağlık Örgütü’nün bir hastalığı Pandemi olarak ilan edebilmesi için 3 şartın oluşması gerekmektedir. Bir hastalığın Pandemi olabilmesi için;

- Daha önce bu hastalıkla karşılaşılmamış olması,

- Hastalığın ortaya çıkmasını sağlayan etkenin bulaşıcı olması ve tehlikeli bir duruma neden olması,

- Hastalığın insanlar üzerinden kolay ve hız bir şekilde yayılıyor olması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 4 adet salgını Pandemi olarak açıklamıştı. Bu salgınlar şunlardır:

Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı ile ilgili görsel sonucu

- Veba

- Kolera

- Tifo

- Domiz Gribi

 

Son Güncelleme: 11.03.2020 20:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan flaş iddia! Koronavirüsünün ilacı bulundu
İran'dan flaş iddia! Koronavirüsünün ilacı bulundu
Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı
Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı
Merkel'den ürkütücü tespit! "Almanya'da korona-virüs 50-60 milyon kişiye bulaşabilir"
Merkel'den ürkütücü tespit! "Almanya'da korona-virüs 50-60 milyon kişiye bulaşabilir"
Japonya'da siyah yağmur yağdı
Japonya'da siyah yağmur yağdı
Acil durum önlemi alınan İtalya'da koronavirüsü 631 can aldı!
Acil durum önlemi alınan İtalya'da koronavirüsü 631 can aldı!
Avrupa Merkez Bankası'nda koronavirüs şoku! Çalışanda tespit edildi
Avrupa Merkez Bankası'nda koronavirüs şoku! Çalışanda tespit edildi

Popüler Haberler

Belediyede memur nasıl olunur? 2020 Belediye memurluk şartları
Afili Aşk neden final yapıyor? Finalin gerçek nedeni belli oldu!
Antivirüs Programı satın alırken nelere dikkat edilmeli? Antivirüs programı seçme rehberi
Öğretmen konusu nedir, dizi hangi yabancı diziden uyarlama?
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan programlar duyuruldu! İşte Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Show TV, TV8 ve ATV yayın akışları.
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
2020 Metro marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro market hafta içi ve hafta sonu mesai, çalışma saatleri
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?
Hekimoğlu Selin kimdir? Ünlü Oyuncu Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Öykü Gürman'ın Gel Dese Aşk dizisi şarkısı sözleri
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
KPSS Önlisans geç başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS Önlisans geç başvuru ücretleri ve tarihi
Oda Tv neden açılmıyor, nasıl giriş yapabilirim? Neden kapandı?
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Kişide corona virüsü olup olmadığı anlaşılır?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
2020 Fen liseleri giriş taban puanları
İncir Reçeli 3 filmi ne zaman çıkacak? Halil Sezai müjdeyi verdi!
Araç ipotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi
MEB, 2. Dönem ara tatil ne zaman başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.