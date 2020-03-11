Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsün tüm dünya geneline yayılmasının ardından bu virüsü Pandemi ilan etti. Pandemi (epidemi) belli bir kıta veya bütün dünya geneline ulaşan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılan bir ifadedir. Pandemi aynı zamanda öldürücü hastalık olarak da ifade edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bir hastalığı Pandemi olarak ilan edebilmesi için 3 şartın oluşması gerekmektedir. Bir hastalığın Pandemi olabilmesi için;

- Daha önce bu hastalıkla karşılaşılmamış olması,

- Hastalığın ortaya çıkmasını sağlayan etkenin bulaşıcı olması ve tehlikeli bir duruma neden olması,

- Hastalığın insanlar üzerinden kolay ve hız bir şekilde yayılıyor olması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 4 adet salgını Pandemi olarak açıklamıştı. Bu salgınlar şunlardır:

- Veba

- Kolera

- Tifo

- Domiz Gribi