Pentagon Müsteşarı John Rood'un görevine son verildi

ABD'de Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması sonucunda aklanan fakat azil sürecinde karşısında duranların peş peşe görevlerinden ayrılmaları konuşuluyor. Son olarak ise Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, istifa ederek görevinden ayrıldı.

ABD hükümetinin karşısında yer alan kişilerin teker teker görevlerinden vedalaşmaları konusunda görevinden ayrılan son isim, Savunma Bakanı Mike Esper'i, Ukrayna'ya yardımların kesilmesi konusunda uyardığı belirtilen Pentagon Müsteşarı Rood olmuş oldu.

ABD basını azil süreci sonrasında John Rood'un istifaya zorlnadığı yönünde ortaya attığı iddialar üerine bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump da bu haberlerden birini Twitter'dan alıntıladı söz konusu istifa hakkında bir açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında "Rood'a ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." yorumunu yazdı.

Başkan Trump'ın azil soruşturmasının ardından aklanmasıyla birlikte ilk olarak 7 Şubat'ta azil soruşturmasında Trump'ın aleyhine ifade veren Üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın görevlerine son verilmişti.

