betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119196
ALTIN
314.533
DOLAR
6.0829
STERLİN
7.8547
EURO
6.5622

Pentagon Müsteşarı John Rood'un görevine son verildi

Başkan Trump, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'un istifasına yönelik baskı yapıldığı iddialarına karşılık bir açıklama yaparak müsteşarın görevine son verildiğini açıkladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:56
Pentagon Müsteşarı John Rood'un görevine son verildi

ABD'de Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması sonucunda aklanan fakat azil sürecinde karşısında duranların peş peşe görevlerinden ayrılmaları konuşuluyor. Son olarak ise Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, istifa ederek görevinden ayrıldı.

ABD hükümetinin karşısında yer alan kişilerin teker teker görevlerinden vedalaşmaları konusunda görevinden ayrılan son isim, Savunma Bakanı Mike Esper'i, Ukrayna'ya yardımların kesilmesi konusunda uyardığı belirtilen Pentagon Müsteşarı Rood olmuş oldu.

ABD basını azil süreci sonrasında John Rood'un istifaya zorlnadığı yönünde ortaya attığı iddialar üerine bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump da bu haberlerden birini Twitter'dan alıntıladı söz konusu istifa hakkında bir açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında  "Rood'a ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." yorumunu yazdı.

Başkan Trump'ın azil soruşturmasının ardından aklanmasıyla birlikte ilk olarak 7 Şubat'ta azil soruşturmasında Trump'ın aleyhine ifade veren Üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın görevlerine son verilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpİstifaPentagonJohn Rood
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti
İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti
Korona virüsü Türkiye'ye yaklaştı, İran'da 2 kişide virüse rastlandı
Korona virüsü Türkiye'ye yaklaştı, İran'da 2 kişide virüse rastlandı
Akıl almaz operasyon! Beyin ameliyatı olurken 2 saat keman çaldı
Akıl almaz operasyon! Beyin ameliyatı olurken 2 saat keman çaldı
Putin, yardımcısı Vladislav Surkov’un görevine son verdi
Putin, yardımcısı Vladislav Surkov’un görevine son verdi
Muhaliflerden Esed rejimine yönelik saldırı başladı
Muhaliflerden Esed rejimine yönelik saldırı başladı
Jeff Bezos'tan, iklim değişikliği için kurduğu Dünya Fonu'na büyük yatırım
Jeff Bezos'tan, iklim değişikliği için kurduğu Dünya Fonu'na büyük yatırım

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 20 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada zırh görmek ne demektir? Rüyada zırh görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ağaç görmek ne demektir? Rüyada ağaç görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada zarf görmek ne demektir? Rüyada zarf görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada balık görmek ne demektir? Rüyada balık görmenin anlamı ve tabiri
Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Rüyada diş fırçalama görmenin anlamı nedir? Rüyada diş fırçalamanın anlamı ve tabiri
Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı
Eşkiya Boran Öldü mü? EDHO Mustafa Üstündağ diziden çıktı mı, ayrıldı mı?
Rüyada acve hurması görmek ne demektir? Rüyada hurma görmenin tabiri ve anlamı
Cemre ne zaman düşecek? 2020 Cemre tarihleri
Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk yeni dizisi için geri sayım!
Kanalların yayın akışları 19 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek tarihte Balgay kimdir?
Tarihte Moğolların dini inancı ve inanışları neydi?
MEB 2. Dönem ara tatili ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ara tatil tarihi
60 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kredi şartları
İŞKUR üzerinden özel firmalar tarafından 10 ilde bekçi alımı yapılacak!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.