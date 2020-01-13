Pervez Müşerref idama mahkum edilmişti! Mahkeme, Anayasaya aykırı bularak kararı bozdu

1999 yılında Pakistan Hükümetine yaptığı darbeyle göreve gelen ve 2008 yılına kadar ülkeyi yöneten eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında açılan vatana ihanet davasında yargılanmış ve mahkeme Müşerref'in idam edilmesine karar vermişti.

2019 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen mahkeme sonucunda idama mahkum edilen Müşerref'i yargılayan özel mahkeme anayasaya aykırı kurulduğu ve Müşerref'in adil yargılanmayarak idam cezasına çarptırıldığı için Lahor Yüksek Mahkemesi'ne (LHC), bir dilekçe sunulmuştu. Sunulan dilekçeye ilişkin bugün üçüncü duruşma yapıldı.

Dilekçesini görüşen LHC, Müşerref'e anayasayı ihlal etmesi gerekçe gösterilerek 2007 yılı için verilen cezaya ilişkin anayasa maddesinin 2010 yılında değiştiğini ve bu değişiklik nedeniyle yasanın geriye doğru uygulanamayacağı belirttildi. Müşerref'in özel mahkemede yargılandığı hatırlatılan yüksek mahkemenin dilekçesinde söz konusu dava için özel mahkeme kurulmasının da anayasaya aykırı olduğuğu kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Müşerref'in anayasaya aykırı olarak kurulan özel mahkemede adil yargılanmadığı ve alınan idam kararının da yasalara uygun olmadığı öne sürülerek yapılan itirazı görüşen mahkeme, tüm tarafların karşılıklı savunmalarını bitirmesinden sonra karar açıklanacağını duyurdu.