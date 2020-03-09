betgram betgram setrabet

İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
104781
ALTIN
329.517
DOLAR
6.1150
STERLİN
8.0124
EURO
6.9919

Petrol'den Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'ye sert darbe!

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerindeki politikaları nedeniyle fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar verecek. Sürecin kısa vadede en çok ABD'de petrol üreticilerini etkilemesi bekleniyor

09 Mart 2020 Pazartesi 13:42
Petrol'den Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'ye sert darbe!

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri ve 7 saat süren toplantıda ek üretim kesintisi almaması, fiyatlarda sert düşüşe neden oldu.

Bugün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31,27 dolara kadar gerilerken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 27,34 dolara kadar düştü.

Bu sonuçla, ham petrol fiyatları Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Ayrıca yüzde 30'un üzerinde düşüşle Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana yüzdelik bazda en sert günlük kaybını kaydetti.

PAZAR PAYI ENDİŞESİ
Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in petrol üretim miktarlarında ek kesinti yapma teklifine Moskova'nın yanaşmamasının en önemli nedeni olarak Rusya'nın küresel petrol piyasasındaki pazar payını ABD'li kaya petrolü üreticilerine kaybetme endişesi yer alıyor.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle 2016 sonunda Suudi Arabistan'la iş birliği yaparak OPEC'in ek petrol kesintisi kararına destek veren Rusya, son 4 yılda 3 kez ham petrol üretimini azaltmıştı. Ancak, petrol fiyatlarını yükseltmek için yapılan her üretim kesintisinde, Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC ülkeleri ve Rusya'nın pazar payı ABD'li kaya petrolü üreticilerine geçmişti.

ABD'deki kaya petrolü devrimi sayesinde ülkenin günlük petrol üretimi 2008'de 5 milyon varil seviyelerindeyken, geçen hafta bu miktar günlük 13,1 milyon varile yükselerek rekor kırdı.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini kesmesiyle fiyatlar 50 doların üstüne çıkarken, bu iki ülkenin pazar paylarının önemli kısmını ele geçiren ABD, Kasım 2018'de bu ülkeleri geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

Artık ABD'li üreticilere piyasada pay kaybetmek istemediği için bu kez OPEC'in üretim kesintisine destek vermeyen Rusya ise petrol üretimini artırabileceği sinyalini veriyor.

Suudi Arabistan'ın da ham petrol üretimini nisan ayı başından itibaren artırma olasılığı, petrolde 3 yıldan uzun süren Riyad-Moskova ittifakının da sona ermesi riskini beraberinde getiriyor.

SUUDİLERİN BÜTÇESİ DAHA FAZLA ETKİLENECEK
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün en çok Suudi Arabistan ekonomisine zarar vermesi bekleniyor.

Ekonomisinin yüzde 90'ı petrol üretimi ve ihracatına bağlı olan Riyad hükümetinin bütçesini dengeleyebilmesi için petrolün varil fiyatının yaklaşık 80-85 dolar arasında olması gerekiyor.

Öte yandan Rusya ise bütçe dengesini sağlayabilmek için petrol fiyatlarının ortalama 42-45 dolar arasında olmasına ihtiyaç duyuyor.

Petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, her iki ülkenin petrol gelirleri ve bütçelerinde milyarlarca dolar açık oluşacağı tahmin ediliyor. Bu ülkelerin borsalarında işlem gören petrol şirketlerinin hisse fiyatları ve piyasa değerlerinde de sert düşüşler görüldü.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri bugün yüzde 10, piyasa değeri ise yaklaşık 660 milyar Suudi riyali (176 milyar dolar) düştü.

Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'in hisselerinde ise yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşandı. Ayrıca her iki şirketin piyasa değeri toplam 360 milyar ruble (4,8 milyar dolar) eridi.

DİĞER ÜRETİCİ ÜLKELER
Petrol fiyatlarındaki düşüş, OPEC içindeki orta ve küçük ölçekli üretici ülkelerin ekonomilerini de olumsuz etkiliyor.

Dünyanın en fazla ham petrol rezervine sahip Venezuela'da son yıllarda düşük petrol fiyatları nedeniyle ekonomik sıkıntılar hala devam ederken, ülkenin petrol endüstrisi de durma noktasına geldi.

Ayrıca ABD'nin ambargoları İran'ın ham petrol ihracatını engelliyor.

OPEC'in diğer büyük üreticileri olan Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin üretimlerinin de düşük fiyatlar nedeniyle olumsuz etkilenmesi beklenirken, Angola, Cezayir, Nijerya gibi orta ölçekli üretici ülkelerle Ekvador, Ekvator Ginesi, Kongo ve Gabon gibi küçük ölçekli üretici ülkelerin daha fazla zarar göreceği tahmin ediliyor.

MALİYETİ EN YÜKSEK ÜLKE ABD
Bu sürecin kısa vadede en çok ABD'nin yüksek maliyetle ham petrol çıkaran kaya petrolü üreticilerini etkilemesi bekleniyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın çok üzerinde olan ABD kuyularındaki ham petrol üretim maliyeti, ortalama 50-55 dolar seviyesinde bulunuyor.

Rusya, petrol üretim miktarında ek kesinti yapmayarak, fiyatlardaki düşüşün bir süre daha devam etmesini ve ABD'li kaya petrolü üreticilerinin bir kısmının piyasa dışına itilmesini hedefliyor.

Düşük fiyat stratejisi Suudi Arabistan tarafından 2014-2016 yılları arasında uygulanırken, ABD'de 300'den fazla petrol şirketinin batmasına ve sektörde yaklaşık 250 milyar dolarlık kayba neden olmuştu. Ancak, Amerikalı kaya petrolü üreticileri 50 doların üzerine çıkan fiyatlar sayesinde üretimlerini artırmayı başarmıştı.

Son Güncelleme: 09.03.2020 13:51
Anahtar Kelimeler:
RusyaABDArabistanPetrol Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Lübnan'dan iflas kararı!
Borçlarını ödeyemeyen Lübnan'dan iflas kararı!
Suudi Arabistan'dan Kovid-19'a karşı bir önlem daha! Ölüm vakaları artıyor
Suudi Arabistan'dan Kovid-19'a karşı bir önlem daha! Ölüm vakaları artıyor
Korona-virüs' bir ülke de daha eğitimi sekteye uğrattı
Korona-virüs' bir ülke de daha eğitimi sekteye uğrattı
Almanya'dan flaş karar! göçmenleri kabul etti!
Almanya'dan flaş karar! göçmenleri kabul etti!
Öldü iddiası ortaya atılan Kral Selman'dan ilk görüntü!
Öldü iddiası ortaya atılan Kral Selman'dan ilk görüntü!
New York, Korona virüsü için acil durum ilan etti
New York, Korona virüsü için acil durum ilan etti

Popüler Haberler

T.C. kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekiyor, nüfus cüzdanı kaybetme cezası ne kadar? Yeni kimlik çıkarma işlemleri nelerdir?
Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadardır, kaç paradır? Kimler çakar lamba kullanabilir, takabilir?
Günlük burç yorumları 10 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
2020 Tüvtürk kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tüvtürk araç muayene hafta içi ve hafta sonu çalışma, mesai saatleri!
2020 Macfit hafta içi ve hafta sonu çalışma ve mesai saatleri! Macfit kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MEB, ÖSYM ve AÖF 2020 sınav görevlileri ücretleri ne kadar?
Oruç tutmanın vücuda faydaları nelerdir? Oruç vücut için faydalı mıdır?
Emekli ve dar gelirliler için kira yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir?
En iyi arkadaş bulma uygulamaları listesi
Bim 10 Mart Salı aktüel indirimli ürünler kataloğu
Emekliye düşük faiz oranlı 100 bin lira kredi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları
Yeni Torba Yasa ne zaman gelecek? 2020 Torba yasada vergi affı ve sicil affı yer alıyor mu?
Kingdom 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Kingdom yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Türk Hava Yolları, hostes ve teknik ekip personel alım ilanı yayımladı
Rusya ve Türkiye anlaşması sonrası askerimiz İdlib'den geri dönecek mi?
Sosyal Yardımlaşma’dan kömür yardımı alma şartları nelerdir?
Yasak Elma Kerim kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Alkan rol aldığı yapım ve diziler
Kanalların yayın akışları 8 Mart 2020 Pazar ATV, STAR TV, Kanal D,TV 8, SHOW TV, Fox TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kredi çeken kişi borcunu ödemezse kefilin sorumlulukları ne olur?
Kredi kartı borç ve esktre erteleme nasıl yapılır?
Çukur Cengiz Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Musa Uzunlar rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.