Petrol fiyatları çakıldı Suudi Arabistan bütçeyi kıstı!

Küresel çaptan yaşanan koronavirüs krizi ile düşen petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan bütçe harcamalarını kısmak zorunda kaldı.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan düzenlediği basın toplantısında, krizle başa çıkma ve açığı kontrol altında tutma konusunda finansal güce sahip olduklarını ve devlet harcamalarını azaltmak için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi.
Suudi Arabistan yönetimi, 19 Mart'ta petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.
Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Son Güncelleme: 23.04.2020 01:32