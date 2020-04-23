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Petrol fiyatları çakıldı Suudi Arabistan bütçeyi kıstı!

Küresel çapta düşen petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan harcamaları kısmak zorunda kaldı.Seyahat ve geçici görevlendirmelerle ilgili harcamaların kısıldı ve projeler ertelendi.

23 Nisan 2020 Perşembe 01:13
Petrol fiyatları çakıldı Suudi Arabistan bütçeyi kıstı!

Küresel çaptan yaşanan koronavirüs krizi ile düşen petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan bütçe harcamalarını kısmak zorunda kaldı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan düzenlediği basın toplantısında, krizle başa çıkma ve açığı kontrol altında tutma konusunda finansal güce sahip olduklarını ve devlet harcamalarını azaltmak için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınından önce ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 120 milyar riyale (32 milyar dolar) ulaşması beklenirken, şu anda 220 milyar riyale (59 milyar dolar) ulaşabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Muhammed el-Cedan, "İlk kez petrol dışı sektörde negatif büyüme bekliyoruz. Sağlık koşulları elverirse, ekonomiyi canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 19 Mart'ta petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Son Güncelleme: 23.04.2020 01:32
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