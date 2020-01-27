Pistten çıkan İran uçağı karayoluna acil iniş yaptı

Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı Mahşehr kentindeki havaalanına iniş yapmaya geçtiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı pistten çıktı. Yolcu uçağının pistten çıkması sonucu karayoluna iniş yaptığı duyuruldu.

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, konuyla ilgilş yaptığı açıklamada uçağın inişi sırasında pistten çıkmasından dolayı karayoluna iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." diye konuşurken uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu ve olayın sebebinin de araştırıldığını kaydetti.