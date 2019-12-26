PKK, Cerablus'ta bomba yüklü motorsikletleri patlattı! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi olarak belirlenen Cerablus'ta patlama meydana geldi. İlçe merkezine yakın bir bölgede PKK/YPG'li teröristler tarafından iki adet motorsiklete yerleştirilen bomba düzeneği uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Patlama sonucunda ise orada bulunan sivillerden 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı ise bölgede meydana gelen saldırı ve patlama ile ilgili bir açıklama paylaştı. Bakanlığın Cerablus bölgesinde ki saldırılar ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" ifadeleri kullanıldı.