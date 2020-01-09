Prens Harry ve eşi Meghan, Kraliyet ailesi kıdemli üyeliğinden feragat ettiler

İngiltere, Kraliyet ailesinden gelen şok bir kararla çalkalanıyor. Tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve eşi Meghan Markle, dün akşam Sussex Royal isimli resmi Instagram hesaplarından, Kraliyet'in kıdemli üyeliklerinden ayrıldıklarını ve bundan sonraki hayatlarında finansal bağımlılık olmadan kendi paralarını kendileri kazanabilecek şekilde bir yaşam sürmek istediklerini açıkladılar.

Prens Harry'nin büyük aşk yaşayarak 2018 yılında Kraliçe Elizabeth2in tüm itirazlarına rağmen Meghan’la evlendikten sonra oğulları Archie'yi kucaklarına almışlardı. Çift, medyanın yoğun ilgisinden sıkıldıklarını iddiasıyla noeli Kanada'da geçirdikleri öğrenilmişti.

Prens Harry’nin 45 milyon dolar kişisel varlığı bulunan prens Harry, açıklamasında eşi ve oğluyla birlikte İngiltere ve Kuzey Amerika’da yaşayacaklarını ve hayatlarının geri kalanında Kraliçe’ye desteklerini devam ettireceklerini de belirtti.

BBC’nin haberine göre Buckingham Saray’ı haberle büyük hayal kırıklığına uğradı. Prens Harry ve düşes Meghan, bu kararla sarayda herhangi bir gelir etmenin yasak olmasından dolayı ayrılarak potansiyel olarak yılda milyonlarca pound kazanmayı planladıkları söylediler.

Bu haberden sonra İngiltere basınında çift hakkında bir çok haber yayınlandı ve haberin birinde Meghan Markle'nin yeniden televizyon projelerinde yer alacağı konuşuldu. Daha önce yer aldığı dizideki Rachel Zane karakteriyle bölüm başına 335 bin sterlin kazanan Markle’nin şimdi ise bu rakamın çok üstünde rakamlara anlaşacağı söyleniyor.

Bundan yaklaşık bir ay önce Sussex Royal markasını tescil eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu platformda tişört, kitap ve dergi gibi 100’den fazla ürünü markalaştırdı. Ders kitapları, ayakkabı, başlık, palto, ceket ve hatta pijama için marka başvurusu yapan Meghan’ın yakında bir de kitap çıkarılacağı söyleniyor.