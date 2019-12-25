Prens Philip'in hastane çıkışı görüntüsü korkuttu

İngiltere Kraliyet ailesinde resmi unvanı Edinburgh Dükü olan Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan prens Philip, hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışı görüntülenen Prensin gözlerinin altında oluşan morluklar ve kızarıklıklar objektiflere yansıdı. Prens, hastaneden çıkarken hemşirelere teşekkür ettikten sonra kendisini bekleyen özel aracına binerek oradan uzaklaştı.

Prens Philip'in Oğlu Prens Charlesi dün yaptığı basın açıklamasında,'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti. Prensin, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılacağı ve birlikte Noel kutlamaları yapılacağı öğrenildi.