İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113410
ALTIN
286.052
DOLAR
5.9374
STERLİN
7.6867
EURO
6.5932

Prens Philip'in hastane çıkışı görüntüsü korkuttu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken görüntülendi. Prensin gözlerinde ki kızarıklık ve göz altlarındaki morluklar korkuttu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:51
Prens Philip'in hastane çıkışı görüntüsü korkuttu

İngiltere Kraliyet ailesinde resmi unvanı Edinburgh Dükü olan  Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan prens Philip, hastaneden taburcu edildi.

Prens Philip'in hastane çıkışı görüntüsü korkuttu

Hastane çıkışı görüntülenen Prensin gözlerinin altında oluşan morluklar ve kızarıklıklar objektiflere yansıdı. Prens, hastaneden çıkarken hemşirelere teşekkür ettikten sonra kendisini bekleyen özel aracına binerek oradan uzaklaştı.

Prens Philip'in hastane çıkışı görüntüsü korkuttu

Prens Philip'in Oğlu Prens Charlesi dün yaptığı basın açıklamasında,'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti. Prensin, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılacağı ve birlikte Noel kutlamaları yapılacağı öğrenildi.

Prens Philip'in hastane çıkışı görüntüsü korkuttu

Son Güncelleme: 25.12.2019 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da savaş jeti test uçuşu sırasında yere çakıldı
İran'da savaş jeti test uçuşu sırasında yere çakıldı
Matbaa işçilerinin isyan notuna karşılık Tesco'dan geri hamle
Matbaa işçilerinin isyan notuna karşılık Tesco'dan geri hamle
Tel Abyad kentine bomba yüklü araçla saldırı! 8 sivil hayatını kaybetti
Tel Abyad kentine bomba yüklü araçla saldırı! 8 sivil hayatını kaybetti
Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi
Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi
AK Parti sözcüsü Çelik'ten Libya meselesinde net mesaj; Türkiye, sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır!
AK Parti sözcüsü Çelik'ten Libya meselesinde net mesaj; Türkiye, sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır!
İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak
İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak

Popüler Haberler

KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Kanal İstanbul projesi nedir? Proje nasıl yapılacak? Kanal İstanbul projesinde neler var?
Babalık izni başvurusu nasıl yapılır? Babalık izin günü süresi ve şartları
Ziraat Bankası çiftçi konut kredisi kampanyası şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?
Sigortasız çalışana kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ramo dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Show TV yeni dizi Ramo ne zaman başlayacak?
Final yaparak veda eden diziler!
Yıpranma payı fiili hizmet zammı nedir? Hangi mesleklerde yıpranma payı vardır?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?
Evde organik sabun yapımı ile para kazanma yöntemi
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası
Hekimoğlu dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hekimoğlu dizisi uyarlaması ve konusu
WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Yurtiçi kargo sorgulama ve kargo takibi işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.