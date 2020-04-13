Putin'den itiraf! "Maalesef kötüye gidiyoruz"

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya'yı esir alan korona virüs hastalığı ile mücadele eden Rusya'da salgın hastalığı kontrol altına alamıyor. Son olarak ülkenin genel durumunu değerlendiren Putin ürkütücü konuştu.

Ülkedeki Kovid-19'la ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, özellikle de durumu ağır olanların sayısı giderek artıyor." dedi.

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10'ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de koronavirüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Korona virüs kaynaklı 148 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da,son 24 saatte 2 bin 558 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 18 bin 328 oldu.