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Putin, Dmitriy Medvedev'den boşalan başbakanlık koltuğuna Mihail Mişustin'i atadı

Rusya Lideri Putin, dün hükümetin istifasını sunarak görevi bırakan Başbakan Dmitriy Medvedev'den boşalan koltuğa Mihail Mişustin'i başbakan olarak atadı.

16 Ocak 2020 Perşembe 21:35
Putin, Dmitriy Medvedev'den boşalan başbakanlık koltuğuna Mihail Mişustin'i atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir düzenleme getirerek kararname çıkarmış ve yapılacak olan yenilikler kapsamında mevcut hükümetin istifası uygun görülmüştü. Dün, Dmitriy Medvedev bir açıklama yaparak Hüküğmetin istifa ettiğini duyurmuş ve bu açıklamanın ardından Rusya Lideri Putin Mihail Mişustin ile bir görüşme gerçekleştirerek Başbakan olarak göreve başlamasını istemişti.

Devlet Başkanı Putin'in önerisiyle Başbakanlığa aday olan Mişustin'in adaylığı bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada kabul edilmişti.   

Putin tarafından imzalanan kararnameler sonrasında ise Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin olurken eski başbakan Dmitriy Medvedev de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı görevine atandı.

Duma'da bugün yapılan Başbakanlık adayı oylamasında Mişustin'in adaylığı oybirliğiyle kabul edilmiş, Milletvekillerinin 383'ü Mişustin'e olumlu yönde oy vermişti. Oylamada katılımcı Milletvekillerinden  41’i çekimser kalmış, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise çıkmamıştı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:45
Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinBaşbakanMihail Mişustin
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