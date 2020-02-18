Putin, yardımcısı Vladislav Surkov’un görevine son verdi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladislav Yuryeviç Surkov, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından görevden alındı. Surkov'un görevden alınmasına ilişkin bir kararname hazırlatan Putin, bu kararnameyi imzaladığını ve sonuç olarak Surkov'un Devlet Başkanlığı görevinin sona erdiğini bildirdi.

Kremlin basın dairesi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnamenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

20 Eylül 2013 yılında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı görevine gelen Surkov'un başlıca sorumluluk alanı, Ukrayna'daki durum ve bu durumun çözümüne odaklı konular olduğu belirtiliyordu. Surkov ayrıca ‘Normandiya Dörtlüsü' formatının uzmanlar tarafından yürütülen çalışmalarında da yer alıyordu.

