Putin'in basın danışmanı Peskov, koronavirüse yakalandı!

Yeni tip koronavirüsü salgınında vaka sayıları gün geçtikçe artan ve salgının önüne geçemeyen Rusya'da son dakika haberi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsüliğinü yapan Dmitriy Peskov'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Başkan Putin'e en aykın çalışan isimlerden biri olan Kremlin Sarayı sözcüsü Peskov'un hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı öğrenilirken tedavisine hemen başladığı ve sağlık durumunun şuan için iyi olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:56